Canosa, vendeva la cocaina insieme alle mozzarelle di bufala: arrestato titolare negozio di alimentari

Il caseificio era diventato punto di rifornimento non solo dei golosi delle mozzarelle di bufala, ma anche di chi cercava a buon prezzo una dose di polvere bianca. Era da giorni che i poliziotti tenevano sotto controllo il negozio di alimentari dove, oltre alle tradizionali signore per la spesa quotidiana, accedevano soggetti già noti alle forze dell'ordine come assuntori di stupefacenti. Lo "spaccio" di alimentari e non solo si trova in via Imbriani a Canosa, in zona periferica, e un giovane di 27 anni, pregiudicato, è stato arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è il titolare del negozio, e grazie a una perquisizione l'unità cinofila ha individuato 20 dosi di cocaina nascoste nel retrobottega oltre a 650 euro in banconote da piccolo taglio insieme a un registro della contabilità. In casa il ragazzo aveva anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Si trova ai domiciliari.