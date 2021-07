Picchia moglie e figlio minorenne disabile, 52enne in carcere

Bari - Avrebbe picchiato per mesi moglie, figlia e figlio minorenne disabile, procurando loro lesioni tanto da costringerli a ricorrere in alcune occasioni alle cure in ospedale. I carabinieri hanno arrestato un 52enne di Bisceglie, finito in carcere per i reati di lesioni personali e maltrattamenti. Per molto tempo la donna avrebbe subito le violenze del marito senza denunciare, fino all’ennesimo episodio durante il quale ha chiesto aiuto, raccontando finalmente i «continui maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche».

Nell’indagine della Procura di Trani, oltre alle testimonianze delle vittime, ci sono alcuni filmati nei quale l'indagato sottoponeva la moglie a violenze, schiaffi e urla, il tutto alla presenza dei figli.