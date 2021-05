Mezza maratona di Barletta, desiderio di correre e voglia di ripartire

BARLETTA - Anche il mondo podistico amatoriale vuole ripartire e lo dimostreremo attraverso la mezza maratona di Barletta di 21 chilometri. Noi atleti sentiamo la necessità di riprendere a correre in competizioni sportive non dimenticando mai che questo momento è del tutto particolare». Così Vincenzo Cascella, presidente della A.s.d. «Barletta Sportiva», in merito «ad un sogno che si avvererà anche grazie alla collaborazione di tutti».

E poi. «Domenica 16 maggio si svolgerà nella a Barletta, Città della Disfida, la “Volkswagen Barletta Half Marathon" e si concretizzerà una delle prime occasioni di ripresa del mondo delle maratone - ha proseguito Cascella -. Il tutto sarà fatto seguendo il protocollo che la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e adottata dal Dpcm».

Cascella, con l’ausilio del suo staff, snocciola le principali novità della «gara della ripresa». «L’evento deve svolgersi interamente all'aperto e tutti i partecipanti devono indossare la mascherina prima e dopo la gara e nei primi 500 metri di gara; la partenza deve avvenire con il distanziamento fisico di almeno un metro e divisi in sottogruppi. Inoltre molto importante è l'utilizzo della tecnologia che permetterà di far correre in tranquillità con l’introduzione del real time - ha precisato Cascella -. Abbiamo pensato di far svolgere la partenza e l'arrivo all'interno del fossato del castello. L’obiettivo è duplice, da un lato valorizzare il maestoso Castello di Barletta, dall'altro utilizzare uno spazio molto ampio e delimitato, come se fosse un campo sportivo a porte chiuse, riservato agli atleti e allo staff».

A pochi giorni dalla apertura delle iscrizioni si sono già' registrate oltre 200 adesioni con atleti provenienti da tutta Italia, da Milano a Reggio Calabria, da Roma a Pescara, da Napoli e da tutta la Puglia.

L’organizzazione della Barletta Sportiva, anche alla luce del particolare momento che stiamo vivendo, ha voluto creare una medaglia con questa frase: «O troveremo una strada o ne cercheremo una».

«Questa è una celebre frase attribuita ad Annibale che sconfisse i Romani nella famosa battaglia di Canne il 2 agosto del 216 avanti Cristo e noi vogliamo prenderla come nostro motto. Vogliamo ripartire e ritornare ad un minimo di normalità anche al fine di concretizzare il nostro intento di di offrire il nostro contributo alla ripresa economica locale. Siamo sicuri che il caffe' e il pranzo consumato dagli sportivi che giungeranno nella nostra città potrà essere gradito da quelle attività commerciali che più di altre stanno soffrendo la crisi».

La conclusione di Cascella: «Noi ci stiamo muovendo con il pieno sostegno dell'Amministrazione e in particolare dell'assessore allo Sport Ruggiero Passero sottolineando che l’organizzazione di una manifestazione come la nostra gara è molto complessa e richiede il coinvolgimento di tante energie. Al momento ci stanno confermando tutti il loro contributo come associazioni del volontariato e gli sponsor. Questo significa che vi è una volontà generale di ripartire cominciando da tutti gli iscritti alla Barletta Sportiva. Il nostro obiettivo è quello di realizzare e raggiungere lo scopo che ci prefiggiamo superando le difficoltà come se fosse una maratona. Il nostro muro dei 35 km lo abbatteremo il 16 maggio».