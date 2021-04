L'Esercito dona aiuti alla Caritas di Barletta

Barletta - L’82° Reggimento fanteria «Torino», reparto dell'Esercito alle dipendenze della Brigata meccanizzata «Pinerolo», ha organizzato una raccolta di generi alimentari da devolvere alla Caritas di Barletta. L'iniziativa, avviata in concomitanza delle festività pasquali è stata fortemente voluta dal Cappellano militare del Reggimento e ha coinvolto tutto il personale militare. Per l'occasione sono stati raccolti circa 800 chili di vari alimenti a lunga scadenza (pasta, riso, olio, latte, farina, zucchero, biscotti, scatolame). «Ogni gesto di solidarietà contribuisce, in maniera determinante, al miglioramento della qualità della vita dei più bisognosi ed è la prova tangibile di quei valori di generosità e altruismo propri di ogni militare». Queste le parole del col. Sandro Iervolino, comandante dell’82° Reggimento fanteria «Torino» presente alla donazione. Particolarmente sentite le parole di ringraziamento di Lorenzo Chieppa, direttore della Caritas di Barletta.