Barletta, sorpresa a spacciare marijuana ai coetanei: arrestata 21enne

BARLETTA - Nell’ambito degli specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Borgo Vecchio - San Giacomo, i poliziotti del commissariato di Barletta hanno arrestato una 21enne, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di indagini, dopo aver effettuato alcuni appostamenti, i poliziotti hanno sorpreso la donna mentre cedeva marijuana ad alcuni giovani acquirenti. Immediatamente fermata, la 21enne è stata sottoposta a controllo: a seguito di perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato alcune dosi di sostanza stupefacente, somme di denaro ritenute provento dell’attività di spaccio e 2 telefoni cellulari.

Agli acquirenti sono state contestate le relative sanzioni amministrative, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, e sequestrati 15 grammi di marijuana.

Sempre a Barletta, a seguito di numerosi controlli a carico di persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e alternative alla detenzione, sono stati denunciati in stato di libertà 3 soggetti già con precedenti. I tre, sorvegliati speciali di pubblica sicurezza, sono stati sorpresi in compagnia di altre persone già note, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura a cui sono sottoposti.