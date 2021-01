Barletta, in giro con 46 dosi di marijuana: arrestato 19enne

Nella notte di ieri, un 19enne di Barletta, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Fermato per un controllo, il giovane ha subito iniziato a manifestare evidenti segni di nervosismo: addosso, all’interno del giubbino, aveva ben 46 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 86 grammi, nonché 110 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani.