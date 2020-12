Barletta, rapina in supermercato con un taglierino: arrestato 27enne

I carabinieri di Barletta hanno arrestato in flagrante per rapina aggravata un 27enne tranese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, insieme a un complice che è riuscito a dileguarsi, armato di taglierino e con il volto coperto da cappuccio e mascherina, ha fatto irruzione in un supermercato in via Venezia. Dopo aver minacciato la cassiera, ha portato via la somma di 70 euro. Tuttavia il titolare dell’attività con altri due collaboratori ha innescato una colluttazione per far andare via i malviventi. I Carabinieri sono intervenuti velocemente sul posto, hanno bloccato e identificato l'uomo, recuperando il taglierino utilizzato. Indagini sono tuttora in corso per l’identificazione del complice.