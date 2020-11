Covid 19 a Barletta, troppe salme in attesa al cimitero: il Comune lo chiude

BARLETTA - Il Comune di Barletta ha deciso di chiudere temporaneamente il cimitero per le molte salme che ancora attendono la sepoltura. Il sindaco Cosimo Cannito oggi ha svolto un sopralluogo, al termine del quale è «emersa una situazione di grave criticità», si legge in una nota. Quindi è stata emanata un’ordinanza che dispone la chiusura del cimitero comunale al pubblico e l’immediata tumulazione delle salme, anche di pomeriggio e in tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, «al fine di contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus». L’accesso al cimitero sarà consentito a un numero ristretto di persone (solo familiari di primo grado) per accompagnare il feretro nel luogo di sepoltura. «Si tratta - spiega il sindaco - di una decisione dolorosa ma necessaria. Tutto questo è davvero straziante, ma i numeri sono preoccupanti: i decessi sono oltre il doppio dello stesso periodo del 2019». Ieri era stato il ministro Francesco Boccia, dopo la visita all’ospedale da campo a Barletta, ad avvertire che «se continua così nel cimitero non ci sarà più spazio per le tumulazioni».