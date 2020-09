Barletta, il box era un laboratorio della droga: arrestato proprietario 22enne

Ieri sera, nel quartiere San Giacomo - Sette Frati a Barletta, i carabinieri hanno tratto in arresto un 22enne proprietario di un box adibito a luogo di ritrovo di alcuni giovani. All’interno sono state trovate numerose dosi di sostanza stupefacente e uno stanzino cieco, vero e proprio laboratorio per il taglio confezionamento e successivo spaccio di diverse sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti: 34 g. di cocaina; 1 kg. e 60 g. di marijuana (229 dosi); 0,55g. di metanfetamina; denaro contante, materiale per il taglio, confezionamento e diversi bilancini.