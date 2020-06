Barletta, ponte della strada statale «16 bis»: preoccupa il degrado della struttura

BARLETTA - Torna alla ribalta delle cronache la staticità e lo stato strutturale del ponte della strada statale 16-bis che passa sull’imbocco della statale 170 nel tratto da Barletta ad Andria. Tante le segnalazioni di diversi cittadini che spesso percorrono quella via di collegamento.

Fra questi un cittadino di Barletta, Francesco De Martino, che ha inviato alla Gazzetta una denuncia sulla situazione del ponte, corredata da fotografie.

«Sono un cittadino residente a Barletta e scrivo questa mail alla vostra redazione per segnalare il ponte della statale 16 bis sito nel territorio di Barletta che attraversa la statale 170 in direzione Andria che secondo me la struttura è in pessime condizioni strutturali. Passo di là quasi tutti i giorni e mi fa un pò paura guardando il ponte da sotto con tutti quei ferri pieni di ruggine che fuoriescono dal cemento».

«Non so a chi rivolgermi - chiude la nota il signor Francesco De Martino - per questo mi rivolgo a voi giornalisti della Gazzetta così attraverso la pubblicazione di un servizio potete far intervenire le autorità competenti allo scopo di effettuare un sopralluogo sotto e sopra quel ponte».

Da un rapido riscontro, con altre foto, a cura del cronista ci si rende ulteriormente conto del degrado strutturale che vige sotto il ponte in questione.

Tempo fa ci furono delle denunce da parte di media locali, ma non si hanno notizie di provvedimenti e previsione di interventi finalizzati ad accertare le criticità che si evincono alla superficie.