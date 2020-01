Checco Zalone in visita a Barletta, non per Tolo Tolo ma per De Nittis

BARLETTA - Chi lo ha visto aggirarsi tra i dipinti de «L’incantesimo della pittura. Capolavori dal Museo Boldini di Ferrara» (fino al 3 maggio a Palazzo della Marra in via Cialdini) ha visto un Luca Medici, per tutti Checco Zalone, letteralmente estasiato dalla bellezza delle tele e dal messaggio artistico. Insomma il campione di incassi con il film «Tolo Tolo» dimostra, con la sua visita a Barletta, che nessuna professione può prescindere dalla conoscenza dell’arte.