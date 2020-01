Checco Zalone cittadino onorario di Spinazzola?

Spinazzola e il suo borgo antico sono stati scelti da Luca Medici, in arte Checco Zalone per la prima parte delle riprese del nuovo film campione d’incassi «Tolo Tolo», che sta spopolando dalle Alpi a Capo Passero.

Spinazzola diventa nel film il luogo per identificare il Sud di chi sogna e vede poi naufragare il suo sogno all’indomani del fallimento del suo progetto imprenditoriale.

Non solo. Di Spinazzola si parla anche per la gastronomia e del suo prodotto più conosciuto: la salsiccia a punta di coltello.

Una ricaduta di immagine certamente positiva per la cittadina murgiana, più volte nominata nella prima parte del film.

Ed ecco che i milioni di spettatori che hanno visto il film, sono stati sicuramente spinti a cercare su Google informazioni più precise su dove si trovasse la cittadina e magari hanno pure pensato di visitarla. Soddisfatto il sindaco di Spinazzola, Michele Patruno che ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Inizia con i fuochi d’artificio il 2020 per la nostra città.

Ma quelli che non fanno male a nessuno e mettono tutti d’accordo. Spinazzola è tra i protagonisti principali di Tolo Tolo, il lungometraggio “della piena maturità artistica” per Checco Zalone e, in un solo giorno, record di incassi di sempre della storia del cinema italiano. Nell’ultimo anno il nostro territorio ha ospitato importanti produzioni cinematografiche che restituiscono alla nostra terra la visibilità che merita. Un positivo impatto mediatico che apre la via ad ulteriori occasioni di sviluppo da cogliere al volo anche nell’ambito del cineturismo”.

Intanto gli spinazzolesi hanno lanciato attraverso i social network e il passaparola. L’idea è quella di conferire la cittadinanza onoraria a Luca Medici e chissà che l’invito non venga raccolto in tempi brevi dall’amministrazione comunale. Non è la prima volta che Spinazzola viene scelta come set cinematografico, basti pensare alla regista di origini lucane, Lina Wertmuller che ha ambientato proprio qui il film “Ninfa plebea”. Il cineturismo è certamente una straordinaria opportunità di crescita e di promozione di un territorio o di un luogo, con importanti ricadute turistiche e ritorni di immagine. Basti pensare a quello che sta accadendo in Austria, dove il suggestivo e fiabesco paesino di Halstatt, che con il nome di Arendelle fa dà sfondo al nuovo capolavoro della Disney “Frozen 2”, è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti, tanto da costringere l’amministrazione a respingere le frotte di visitatori.