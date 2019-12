Facevano motocross nel Parco dell'Alta Murgia: fuggono alla vista dei cc

I carabinieri forestali di Andria (Bt) sono intervenuti nel comprensorio boschivo demaniale di Acquatetta, a Minervino Murge, dove sono state sorprese alcune persone che facevano motocross nel Parco dell'Alta Murgia. L'attività disturba la flora e la fauna dell'area non solo per il rumore, ma perché le moto aprono vere e proprie piste. Sul terreno sono stati notati i passaggi delle moto. Arrivati i carabinieri, i motociclisti si sono dati alla fuga abbandonando una moto sul posto, che è stata sequestrata priva di targa. Non era nemmeno omologata per il passaggio su strada.