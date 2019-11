Trinitapoli, GdF trovò enorme piantagione di marijuana: identificati e arrestati 2 responsabili

La Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato due persone a Trinitapoli (Bt) per produzione non autorizzata ai fini di spaccio di canapa indiana e resistenza a pubblico ufficiale. A luglio scorso i finanzieri avevano individuato una piantagione di circa 3000 piante di varia altezza in fase di maturazione e pronte per essere essiccate. Uno degli arrestati è stato colto sul fatto, e accortosi dei finanzieri era scappato a bordo di un'auto. Le indagini tuttavia hanno permesso di risalire alla sua identità, è un 29enne del posto, e a quella del 51enne che aveva affittato il fondo usato per coltivare la piantagione. Se immessa sul mercato, la marijuana avrebbe prodotto un guadagno di circa 5 milioni di euro.