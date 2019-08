Barletta, la terra «fuma» in via vecchia Canosa

BARLETTA - Chi passava dalle parti della via vecchia per Canosa ieri mattina ha pensato di trovarsi davanti a una riedizione riveduta e corretta della «terra fumante», così come successo nel settembre del 2017 in contrada Monachelle,a Trani, in una ex cava dismessa. Lì, come da indagini condotte dalla Procura di Trani, è stata verificata la fuoriuscita in atmosfera fumi derivanti dalla combustione di olii minerali e plastica, stoccati all’interno. Una miscela ...rinfrescante per salute e polmoni.

Che cosa causava, invece, la combustione, visibile ancora ieri mattina all’altezza di un tratto di terreno arato di fresco lungo la via vecchia per Canosa fra villette, centri sportivi e garage? Chissà.

Certo, sarebbe interessante saperlo. Come pure sarebbe più che interssante conoscere le cause del fenomeno. Comprese le ragioni per cui l’area dalla quale fuoriusciva il fumo fosse arata di fresco. Forse qualcuno aveva voluto nascondere le tracce della combustione? E perché?

Come da molte settimane si ripete, le zone attorno alla cinta urbana di Barletta sono contrassegnate da troppi roghi venefici. A una certa ora della sera, l’aria diventa più mefitica del solito. Nei giorni scorsi, è stato individuato un «incendiario», ma, data la vastità e la frequenza del fenomeno, ben difficilmente si tratta di un caso isolato.

Mercoledì 7 agosto, davanti al solito cocktail di fumo e cattivo odore che impregnava diverse zone della città, dal centro alle litoranee e fino in alla zona nord il sindaco Mino Cannito allertò il comandante dei vigili urbani, Savino Filannino, e il comandante dei vigili del fuoco, Domenico De Pinto. I focolai furono individuati in contrada Ariscianne (verso Trani) e a ridosso della strada delle Salinelle (verso Canosa). Sono state poi effettuate analisi per capire cosa era stato bruciato? E, se sì, quale ne è stato l’esito? Qualcuno vorrà controllare cosa è successo ieri a ridosso della via vecchia per Canosa?

Gli organi preposti ai controlli ambientali battano un colpo. I barlettani sono stanchi di essere intossicati. Durante l’inverno e pure in questa torrida estate.