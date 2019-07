Barletta, scontro fra due auto nella notte: 20enne muore in ospedale

Grave incidente la notte scorsa intorno alle 3.30 nel Nordbarese, dove due auto si sono scontrate in via Foggia, tra Barletta e Margherita di Savoia. A perdere la vita un ventenne di Trinitapoli che era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta. Ci sono altri feriti, una ragazza di Barletta che viaggiava con la vittima, e un uomo che si trovava nell'altra vettura, ora ricoverato a Bisceglie (Bt).