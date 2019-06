Barletta, trattore si ribalta: muore schiacciato contadino 45enne

BARLETTA - Un agricoltore andriese di 45 anni, Vincenzo Parenza, è morto all’alba in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 bis, in territorio di Barletta, all’altezza dell’uscita Barberini.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il trattore a bordo del quale l’uomo viaggiava si è ribaltato, schiacciandolo. Vani sono stati i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Non è escluso che il trattore, prima di ribaltarsi, possa essere stato tamponato da un mezzo pesante che lo seguiva in direzione nord. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia municipale per moderare il traffico e consentire la messa in sicurezza della carreggiata.