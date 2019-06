Trani si prepara al «ciak» di Sophia Loren: emanata ordinanza

Il film di Sophia Loren a Trani è realtà, e questa volta si va addirittura oltre le dichiarazioni di circostanza e si scende negli atti della pubblica amministrazione.

Infatti, il dirigente della Polizia locale, Leonardo Cuocci Martorano, ha emanato un’ordinanza che dispone dalle 6 alle 18 di tutti i giorni lavorativi, fino al prossimo 30 giugno, in via Prologo, nel tratto compreso fra i civici 1 e 17, fino al confine con via la Giudea, l’istituzione di un divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata, per consentire ai mezzi della produzione della pellicola di sostare per la movimentazione di attrezzature e arredi in vista delle riprese cinematografiche.

Per tagli esigenze potrà anche essere interdetta la circolazione dei pedoni, con relativa segnalazione di percorsi alternativi.

Dunque con l’arrivo dei primi camion, e di conseguenza dei tecnici della produzione, prende forma «La vita davanti a sé», prodotto dalla Palomar, diretto da Edoardo Ponti e interpretato da sua madre la grande Sophia Loren, che torna a girare a Trani a trent’anni di distanza da Sabato, domenica e lunedì, diretta in quel caso da Lina Wertmuller.



L’ordinanza relativa a via Prologo conferma che, per questa pellicola, si gireranno scene, interne ed esterne, nel quartiere ebraico con particolare riferimento a via la Giudea, dove è stato già individuato un immobile che ben si presta alle esigenze di produzione e regia.

Le prime scene dovrebbero essere girate tra 14 e 18 giugno, una successiva sessione è prevista a luglio.

«La vita davanti a sé», tratto dall’omonimo romanzo del francese Romain Gary , vedrà la Loren interpretare Madame Rosa, una anziana ebrea cui è affidato il piccolo Momo, figlio abbandonato di una prostituta.



Esattamente un anno fa, a margine di una sfilata di moda, la Loren aveva anticipato il progetto del film in cui sarà diretta dal suo secondogenito, con cui già aveva girato nel 2014 «La voce umana», tratto dall’opera teatrale di Jean Cocteau.

«Praticamente ogni anno - aveva scritto nei giorni scorsi il sindaco, Amedeo Bottaro - riceviamo svariate richieste di ospitalità e collaborazione da parte di produzioni televisive e cinematografiche, sempre puntualmente soddisfatte perché consci del gran ritorno d’immagine per la nostra città. Negli ultimi anni abbiamo consolidato i rapporti con l’Apulia film commission e le stesse produzioni, puntando a sviluppare questa forma di “cineturismo” da aggiungere alla già variegata offerta turistica culturale di Trani. Questa nuova istanza di collaborazione, ovviamente, non ce la siamo fatta sfuggire, anche perché il lungometraggio in questione vedrà protagonista una delle più grandi attrici italiane, vanto del cinema nazionale ed internazionale».