Barletta, il 4 maggio «TedX Terra»: relatori d'eccezione

barlettaÈ tutto pronto per l’evento «Primo TEDx» che si terrà a Barletta sabato 4 maggio nel Teatro Curci dalle 9.30. «Con oltre 30 anni di attività alle spalle - sottolineano i promotori dell’iniziativa - il marchio TED, noto format di conferenze Statunitense continua a diffondersi in tutto il mondo. Nato con l’intento di focalizzare l’interesse su 3 aspetti fondamentali ovvero Technology Entertainment e Design, ha oggi ampliato il suo raggio d’azione divenendo, difatti, un appuntamento molto atteso e centro nevralgico di discussioni, confronto e progettazione di nuove idee e innovazioni». Elio Palumbieri: «Il tema che abbiamo scelto è “terra” alla luce del momento storico che stiamo vivendo».

