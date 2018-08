Andria, detenuto: «Vado a lavorare». Ma il negozio è chiuso per ferie

Era agli arresti domiciliari ma con il permesso di poter andare al lavoro. Ma la cartoleria dove un 57enne di Andria aveva comunicato di trovarsi, era chiusa per ferie. Per C.F., così si sono (ri)aperte le porte degli arresti domiciliari da cui era evidentemente evaso. L'uomo infatti è stato bloccato da una pattuglia di militari in viale Gramsci nonostante avesse comunicato prima di uscire di casa che si stava recando al lavoro: tuttavia non ha fatto i conti con alcuni militari che hanno deciso di andarlo a controllare sul luogo di lavoro. I sospetti si sono rivelati subito fondati quando sulla saracinesca del negozio è stato trovato il cartello chiuso per ferie. Per lui, quindi, nuovo arresto per evasione: il pm ha risposto gli arresti domiciliari, stavolta senza autorizzazione per il lavoro.