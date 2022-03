D'Angelo Harrison torna per lo sprint-playoff di Brindisi

BRINDISI - «Bentornato mr. Dee!». Saluta così l'Happy Casa il ritorno a Brindisi della guardia americana D'Angelo Harrison, che ha firmato un contratto col quale sarà a disposizione di coach Frank Vitucci per il finale di stagione 2021/22. Protagonista della scorsa annata da record, autore di 17.4 punti di media in Lega A e 19.3 in Basketball Champions League, Harrison torna a Brindisi davanti a un pubblico che può apprezzarlo dal vivo dopo le restrizioni e note vicissitudini che non hanno consentito un rapporto diretto al PalaPentassuglia. Harrison ha disputato la prima parte di stagione con il team ucraino del Prometey (37-5 lo score complessivo nelle competizioni) da top scorer della squadra. Ma il club dell'Est ha dovuto liberare tutti i suoi tesserati a seguito della fine anticipata del campionato ucraino e la rinuncia alla Champions League: conseguenze della guerra.

Il ritorno di Harrison giunge dopo la sconfitta interna di Brindisi nell'ultima giornata della A di basket. La formazione biancazzurra si è dovuta inchinare alla marcia della Germani, «immacolata» da nove partite. Nonostante l'assenza di Della Valle (virus gastrointestinale) Brescia si è imposta per cinque lunghezze di vantaggio sull'Happy Casa che, dopo uno strepitoso inizio (26-16 al 10') si è dovuta gradualmente arrendersi ai lombardi. Prossima gara in campionato per Brindisi domenica 13 marzo a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto. Palla a due alle ore 16:30. I marchigiani sono terzultimi a 14 punti, mentre i pugliesi sono quinti con 20 punti di una classifica cortissima