Basket, il miracolo di Happy Casa Brindisi: vince a Milano, ora è in vetta

Decima vittoria consecutiva per Happy Casa Brindisi che compie un altro miracolo, vincendo a Milano e finendo in vetta alla classifica. Il team di Vitucci non finisce mai di stupire. Nel confronto diretto si impone con sei punti di vantaggio sulla fortissima formazione lombarda.

AIX ARMANI MILANO: Punter 8, Leday 14, Moretti ne, Micov 3, Moraschini 8, Roll 7, Tarczewski 8, Biligha, Cinciarini, Shields 14, Brooks 4, Datome 16. Allenatore: Messina.

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 4, Zanelli 5, Harrison 20, Visconti ne, Gaspardo 8, Thompson 16, Cattapan ne, Guido ne, Bell 6, Perkins 13, Willis 16. Allenatore: Vitucci.

ARBITRI: Lo Guzzo-Bartoli-Capotorto.

NOTE: parziali 18-21, 40-36, 57-63. Tiri liberi: Milano 15/18, Brindisi 24/31. Uscito per 5 falli: nessuno