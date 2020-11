Brindisi si rimette in moto: Vitucci accende la sveglia

«È una gara molto difficile», lo afferma coach Fran Vitucci; sbaglia chi pensa possa essere una frase fatta. Perché la Germani Brescia - è facilmente verificabile - è una delle squadre che vanta un budeget importante, ben costruita per soggiornare ai vertici alti della classifica e che se ad oggi ha messo da parte solo due vittorie è per una serie di motivi il più delle volte inspiegabili. Quindi, Brindidi se vorrà allungare la striscia positiva che ha iniziato a disegnare dopo la prima giornata di campionato dovrà drizzare per bene le orecchie per ascoltare ogni più piccolo tranello che la squadra di coach Vincenzo Esposito vorrebbe propinare.

Come sta la squadra dopo lo stop in Campions League di Burgos?

«Sta bene - sostiene il tecnico di Happy Casa Brindisi, Vitucci -. Dopo la trasferta in Spagna, a dir poco rocambolesca, stressante, c’era la necessità di smaltire lo stress; la qualcosa credo proprio sia avvenuta».

Solo un rapido flash back: ma a Burgos è stata stanchezza fisica o mentale?

«Escludo decisamente che possa essersi trattato di un calo mentale; propendo, con convinzione, che sia stata solo una questione fisica. Ad ogni modo, sapevo che potesse accadere un qualcosa del genere, visti i voli annullati e le ore trascorse sul pullman».

Cosa fatta, capo ha. Intanto c’è la notizia del recupero di Derek Willis.

«Tutto il gruppo squadra è risultato negativo al tampone. Willis ha coinfermato la negatività del tampone precedente e, quindi, ha potuto unirsi al gruppo».

Avrà, pertanto, da sfruttare una rotazione in più.

«Certo, anche se i quindici giorni di stop lasciano sempre un po’ di ruggine».

La vice capolista, quindi, può riprendere la corsa ed allungare quello che è già record di vittorie consecutive.

«Pur restando sempre coscienti delle nostre forze, proveremo a fare il meglio. Ad oggi i risultati, conquistati con merito dai ragazzi, ci danno ragione e di ciò non possiamo non essere contenti. Allo stesso tempo, sono realista e pur gioendo con la squadra, resto con i piedi ben piantati per terra».

Ha parlato di Brescia ed ha detto di una gara difficile.

«È vero. È un avversario che considero di alto livello ed è per questo motivo che dovremo prestare grande attenzione, visto che ha un potenziale importante. Per venirne a capo dovremo esprimerci al meglio».

Raphael Gaspardo è stato convocato in nazionale.

«Un bel premio per un ragazzo che si impegna tanto in allenamento e che in partita cerca sempre di prestare grande attenzione».

Un altro ragazzo che alla «Vitucci School» è cresciuto tanto.

«Lo scorso anno è arrivato ed era considerato un’ala. Pian piano ha rivisitato il suo modo di stare in campo trasformandosi in ala piccola. In questo ruolo in Italia ce ne sono pochi. Lui se continua a lavorare come sta facendo potrà avere una carriera molto importante».

Intanto, stasera (alle 19,30) c’è la necessità di riprendere a correre in campionato.