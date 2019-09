Basket, Brindisi vince a Roma e riparte

Cronaca di una partita che non c’è mai stata. Sembrava un allenamento infrasettimanale, con tutto il rispetto, per una Roma che non è all’altezza di questo Brindisi. I pugliesi sciorinano un gioco spumeggiante, a tratti strappano applausi in un Palasport troppo grande per i giallorossi.

Ad affrontarsi, insomma, due squadre di diversa levatura. Roma è una neopromossa che dovrà sudare le tradizionali sette camicie per riuscire a salvarsi, Brindisi, invece, sa il fatto suo e rappresenterà, sicuramente, la mina vagante del torneo. Impossibile andare a giudicare, pertanto, ogni mini parziale.

Sin dall’avvio, infatti, i pugliesi hanno premuto sull’acceleratore andando sull’8-0 prima, sulla doppia cifra di vantaggio poi e controllando tranquillamente l risultato appoggiandosi spesso e volentieri sul ventello a proprio favore. Parlare poi di tecnica, in un contesto del genere, sarebbe francamente riduttivo nei confronti di chi, Brindisi, ha fatto il bello e cattivo tempo. Vitucci ha alternato difese ad uomini, provato schemi, offensivi e difensivi. Insomma in alcuni tratti della partita il divario, tra le due squadre, è parso davvero imbarazzante. L’impressione è ovviamente continuata con il passare dei minuti, anzi un po’ tutti credevano che Brindisi stesse giocando come fa il gatto con il topo. La zampata definitiva, però, non è arrivata. I biancoazzurri hanno continuato a giocare con un livello discreto senza accelerare e senza affondare le loro lame arroventate nella burrosa difesa romana.

Per la Virtus, insomma, un esordio negativo davanti ai propri tifosi, per Brindisi, invece, una partita nata bene e finita in crescendo. Emblematico il 49-69 al 30’ o il punteggio che continuava a dilatarsi pur facendo entrare le cosiddette seconde linee.

Banks e Brown per l’8-0 Brindisi in avvio. La reazione di Roma si affida ad Alibegovic ma i pugliesi sembrano giocare a loro piacimento. Thompson schiaccia (5-13), Brown dilaga, il punteggio si dilata (8-25) con un canestro da tre di Gaspardo. I capitolini reagiscono nel finale di tempo con Jefferson che mette quattro punti tutti insieme. Si chiude 14-27. Nel secondo quarto tripla di Campogrande, Roma non riesce a ridurre il divario, Brindisi sul +19 in totale controllo. Si chiude 27-43 una partita che non decolla. Nella ripresa la tripla di Banks regala il 32-58 ad una formazione che, ormai, vuole solo arrivare fino alla fine senza altri scossoni. Roma è ko (34-60), al 30’ il divario è evidente. Negli ultimi 10’ è «garbage time» con Brindisi che affonda il coltello nel burro vincendo letteralmente a spasso.

(Italpress)