Giornata polmonite, la fontana di piazza Moro a Bari s'illumina di blu

BARI - In occasione della giornata mondiale della polmonite in programma domani il Comune di Bari aderisce alla campagna internazionale «Pneumolight», promossa da Every Breath Count Coalition, illuminando di blu la fontana monumentale di piazza Moro al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla polmonite e sui rischi che essa comporta.

Grazie all’iniziativa oltre 303 monumenti in 49 Paesi saranno illuminati di blu a sostegno di una delle malattie più mortali, definita il principale killer infettivo di adulti e bambini. Secondo il Global Burden of Disease, infatti, solo nel 2019 la polmonite ha causato la morte di 2,5 milioni di persone delle quali 672.000 erano bambini. Gli effetti combinati della pandemia globale e del cambiamento climatico negli ultimi anni stanno alimentando i rischi collegati alla patologia polmonare.