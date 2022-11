Bari, scritte offensive contro Ministro Valditara. Romito: «Rimuoverle immediatamente»

BARI - È comparsa in queste ore una scritta offensiva nei confronti del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, evidentemente frutto dell'iniziativa di «qualche bamboccione senza alcuna capacità cognitiva, che oltre ad insultare il Ministro che è riuscito a sbloccare i contratti dei docenti e personale ata fermi da anni in pochi giorni di lavoro, ha anche elogiato l’ideologia più violenta e orribile che la storia abbia conosciuto». Il tutto si legge in una nota diffusa da Romito: «Chiederò al sindaco di far rimuovere immediatamente questo oltraggio a centinaia di milioni di esseri umani, morti a causa del comunismo e al Ministro Valditara che ha avuto il coraggio e il merito di rompere il muro di ipocrisia che per troppo tempo ha impregnato l’istruzione nel nostro Paese».