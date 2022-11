Putignano, imbrattata con svastiche e scritte offensive la sede di Fratelli d’Italia

PUTIGNANO - La sede di Fratelli d’Italia a Putignano, nel Barese, è stata imbrattata con svastiche e altre scritte offensive realizzate con vernice spray. E’ accaduto la notte scorsa.

«Chi ha imbrattato la sede di Fratelli d’Italia di Putignano, con svastiche e simboli osceni, non ha compiuto solo un atto vandalico, ma un gesto di odio, che noi respingiamo al mittente perché la stupidità di pochi non deve mai mettere in discussione il dialogo e il rispetto reciproco», commenta Michele Picaro, coordinatore provinciale di FdI e consigliere regionale.

«Chi pensa di fomentare un clima di violenza perché non ha altri argomenti per attaccare il governo Meloni non ci spaventerà - aggiunge - la nostra coerenza e lealtà politica ha portato Fratelli d’Italia a diventare il primo partito in Italia e ad avere Giorgia Meloni alla guida del governo. Esprimo solidarietà ai militanti e ai dirigenti del partito di Putignano a nome del gruppo regionale e del coordinamento provinciale di Bari».