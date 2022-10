Noci come Hogwarts: la festa di Halloween è a tema Harry Potter

BARI - Fan di Harry Potter, unitevi: in occasione di Halloween domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro storico di Noci si trasformerà in Hogwarts per la seconda edizione di “La notte di Harry Potter”. Un evento a tema per esplorare il centro storico a caccia di Ippogrifi e Basilischi.

I piccoli maghi che si iscriveranno all'evento potranno prendere parte ai giochi ispirati al grande romanzo della saga fantasy scritta da J.K. Rowling (gestiti da due associazioni ludiche e ricreative incentrate sui bambini). Non solo spazio ai più piccoli, anche gli adulti potranno partecipare a questa magica esperienza, godendo dell’intrattenimento musicale, degli spettacoli di magia fino a lasciarsi trascinare dai sapori dei diversi angoli degustativi posizionati in vari stand e disseminati nel cuore della cittadina del Barese. Inoltre ci sarà un cinema all’aperto dedicato alla saga (in via Spirito Santo) grazie alla partecipazione di Avis.

Dulcis in fundo: durante la Notte di Harry Potter si terrà il famoso "Ballo del Ceppo". Come per magia compariranno le studentesse di Beauxbatons e gli studenti di Durmstrang, e questo, sarà possibile grazie alla scuola di danza Studio Danza (Noci). Cosa aspettate? Per prendervi parte basta fare un colpo di telefoni. Ecco qui tutte le info utili.

Info e iscrizioni ai numeri 345.590.50.04; 345.643.49.47.

L’evento è gratuito ed è patrocinato dal Comune di Noci, le porte del castello apriranno alle 18 (info 347.004.41.13).