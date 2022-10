Bari, violentatore 16enne rinviato a giudizio. Spunta altra vittima 13enne

BARI - Due vittime, entrambi di tredici anni, due violenze sessuali, la prima consumata, la seconda tentata, lo stesso (presunto) autore degli abusi, un ragazzo di 16 anni per il quale la Procura per i minorenni ha chiesto il rinvio a giudizio. Le parti sono in attesa della fissazione dell’udienza. Due capi di imputazione per violenza sessuale aggravata e tentata violenza aggravata. Gli incontri sarebbero stati diversi e ripetuti con entrambe le vittime. Più circostanze, più approcci alla presenza di più testimoni, tutti minorenni, alcuni dei quali, della stessa età delle vittime, avrebbero filmato gli abusi. Nei loro confronti, considerata la lor minore età, non si è proceduto.

Non si esclude che gli «incontri» siano stati organizzati e gli abusi consumati (e tentati) in una specie di rituale di comitiva tra istigazioni e incitamenti.

Non una sola vittima, dunque, come nelle scorse ore è trapelato dal riserbo molto stretto mantenuto dagli inquirenti, ma almeno due.

Storie raccapriccianti di...