In occasione dell'85ª edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 14 al 23 ottobre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Amtab spa e con la Polizia locale, ha definito il piano della viabilità, le relative limitazioni e indicato le aree sosta così da rendere più accessibile e fruibile la manifestazione.

Nel periodo che va dal giorno 14 al giorno 23 ottobre sono istituiti i divieti permanenti di fermata sulle seguenti strade:

- piazzale Triggiani per tutti i mezzi ad eccezione di quelli autorizzati nelle aree loro riservate: in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico lato sinistro aree adibite alla sosta dei taxi e stalli riservati ai disabili; lato destro (fronte biglietteria) aree adibite ai mezzi di soccorso, forze di pubblica sicurezza, veicoli elettrici in ricarica; stalli riservati ai bus urbani in adiacenza all' isola spartitraffico centrale ivi presente (con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani);

Temporaneamente, per la durata della Fiera del Levante, dalle ore 00.01 del giorno 14 ottobre alle ore 24 del giorno 23 ottobre, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. È istituito il “divieto di fermata” sulle carreggiate delle seguenti strade:

a. via Mercadante, ambo i lati;

b. zona antistante la Caserma dei VV.F. posta di fronte allo Stadio della Vittoria;

c. via Verdi, tratto compreso tra via di Maratona fino a via Giordano, lato fronte fiera;

d. viale di Maratona, di fronte all’accesso al parcheggio situato tra via Napoli e via Mascagni, mediante piantane mobili che saranno gestite dalla Polizia Locale per lo spazio e i tempi necessari;

2. È istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti aree prospicienti gli ingressi della Fiera del Levante:

a. Cancello Orientale – largo Triggiani;

b. Cancello Agricoltura – viale V. E. Orlando;

c. Cancello Edilizia – largo A. De Palo;

d. Cancello Verdi – via G. Verdi;

e. Cancello S. Francesco – via Giordano;

f. Cancello Monumentale – piazzale Vittorio Emanuele III;

g. Cancello Lepanto – tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III;

3. È istituita la sosta riservata ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano su parte di piazzale Triggiani;

4. È istituito il divieto di fermata su via P. Pinto (lato mare) per una lunghezza di metri 30 a partire dall’incrocio con il piazzale Vittorio Emanuele III, con eccezione per i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

5. Sul piazzale Triggiani e sul piazzale Vittorio Emanuele III, in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico, sono riservati: area per la sosta dei mezzi di soccorso pubblico, 8 posti aree riservate alla sosta per disabili, area adibita alla sosta taxi;

6. Sul marciapiede del piazzale Triggiani lato zona taxi, sono riservati 10 posti alla sosta di ciclomotori/motocicli;

7. È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede compreso tra viale Orlando, lato Fiera del Levante, e piazzale Triggiani, eccetto le aree prospicienti i varchi della Fiera;

8. È istituita un’area riservata alla sosta per disabili su viale Orlando, lato Fiera del Levante, nella prima rientranza destinata a parcheggio dall’intersezione con lungomare Starita sino al primo varco carrabile del quartiere fieristico;

9. È istituita l’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede del viale Orlando, lato Fiera del Levante, eccetto le aree prospicienti i varchi della Fiera, nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e l’area antistante la caserma dei VV.F;

10. Sono istituite 7 aree riservate alla sosta per disabili in largo A. De Palo, a pettine sul lato sinistro guardando il cancello dell’ingresso Edilizia;

11. Sono istituite 3 aree riservate alla sosta per disabili in via P. Pinto (antistante ex Eataly);

12. È istituito temporaneamente dalle ore 7 del giorno 15.10.2022 alle 23 del giorno 16.10.2022 e dalle ore 7 del giorno 22.10.2022 alle 23 del giorno 23.10.2022 il seguente “percorso obbligatorio per i mezzi pesanti” con portata a pieno carico superiore a 3,5 t:

a. in ingresso al “Porto Commerciale”: S.S.16, via Napoli, via Caracciolo, “varco Portuale Caracciolo”

b. in uscita dal “Porto Commerciale”: “varco Portuale Caracciolo”, via Caracciolo, via Napoli, S.S.16;

13. È istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli, eccetto bus e mezzi di servizio, al capolinea AMTAB posto all’intersezione tra via di Maratona e via Verdi.

Di seguito sono indicate le aree di sosta previste, i costi e le modalità di collegamento con il servizio di trasporto pubblico locale:

Aree park & bus

Gli utenti che intendono accedere a una delle seguenti aree, presenziate dal personale AMTAB, potranno lasciare le autovetture in sosta a pagamento nelle aree del Park & Ride e utilizzare gratuitamente gli autobus navetta in partenza dalle aree in servizio di collegamento con la Fiera.

Park&Ride B “Pane &Pomodoro” lato mare:

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Sab dalle ore 5 alle 21

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Mar/Ven dalle ore 8.30 alle ore 21

posti auto: 850

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5 per auto - € 12 per bus.

3 Area comunale in via Mario Bisignani utilizzata per il mercatino (l’area è già stata utilizzata nelle passate edizioni e nelle manifestazioni presso lo Stadio della Vittoria)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 90

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

4 Area comunale in “via Mario Bisignani”, di fronte all’area utilizzata per il “Mercatino” (l’area è stata già utilizzata nelle passate edizioni e nelle manifestazioni presso lo Stadio della Vittoria)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

5 Area comunale su viale V.E. Orlando, ambo i lati (le aree sono state già utilizzate nelle precedenti edizioni)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 100 circa

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

Sono esentati dal pagamento della sosta su quest’area esclusivamente i dipendenti AQP che presteranno servizio presso la sede di viale Orlando.

6 Area comunale su strada complanare “ viale Vittorio Veneto” (le aree sono state già utilizzate nelle precedenti edizioni)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 250 circa

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

7 Area comunale su viale di Maratona (da via Napoli a via Verdi, ambo i lati in entrambe le direzioni)

L’area a pagamento sarà quella compresa tra via Napoli e via Verdi, in prossimità dell’ingresso fiera Edilizia, su entrambi i lati e in entrambe le direzioni (da via Napoli verso la Fiera e viceversa).durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 650

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

8 Area comunale su via Bellini (da via Mascagni a via Verdi)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 70

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

9 Area comunale su via Verdi, dal lato muro perimetrale fiera (parete Edilizia) La sosta a pagamento dovrà essere prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso fiera Edilizia sino all’ingresso di via Verdi.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

10 Area comunale su via Umberto Giordano

La sosta a pagamento sarà prevista su entrambi i lati, a partire dal lungomare sino a via Verdi su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 105

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

11 Area comunale su via Paolo Pinto (lato mare) da via U. Giordano a via Adriatica

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

12 Area recintata nelle Piscine Comunali (area adiacente capolinea AMTAB)

(l’area è stata già utilizzata nelle passate edizioni)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 190

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5 per auto - € 1 per motocicli.

Al fine di evitare difficoltà organizzative, già verificatesi in precedenza, per la movimentazione

degli autobus (in ingresso ed in uscita) dal piazzale del capolinea, la ripartizione Mobilità adotterà

un provvedimento amministrativo per il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE”.

13 Area recintata nelle Piscine Comunali (area chiusa) (l’area è stata già utilizzata nelle passate edizioni)

durata del servizio: da convenire con la struttura

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 100

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5.

Parcheggio su aree demaniali e/o ente privato

1 L’area individuata come “Colmata di Marisabella” (parte dell’area chiusa compresa nel piazzale attrezzato) sarà collegata con bus navetta per il trasporto dei visitatori da e verso la Fiera. (l’area è stata già utilizzate nelle precedenti edizioni).

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 300 circa

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5

collegamento: bus navetta gratuito.

2 Le aree individuate come “via Verdi 1 e 2”, di proprietà dell’Ente Fiera del Levante, di fronte al recinto del quartiere fieristico con affaccio anche su via Bellini, attrezzate con barriera automatizzata, saranno gestite da AMTAB.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 1100 circa

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5.

posti auto: 550

tariffa unica giornaliera: € 1

collegamento: bus navetta gratuito.

Park&Ride A “FBN/Quasimodo” corso Vittorio Veneto lato terra:

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Lun/Sab dalle ore 5 alle 23.30

orario: Dom dalle ore 8.30 alle 22.30

posti auto: 850

tariffa unica giornaliera: grattino da € 1 (lunedì/sabato)

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5 (domenica)

collegamento: bus navetta gratuito.

Park&Ride A “Area Autorità Portuale-Ex Multiservizi” corso Vittorio Veneto lato mare:

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Lun/Sab dalle ore 5 alle 23.30

orario: Dom dalle ore 8.30 alle 22.30

posti auto: 315

tariffa unica giornaliera: grattino da € 1 (lunedì/sabato)

tariffa unica giornaliera: grattino da € 5 (domenica)

collegamento: bus navetta gratuito.

Aree di parcheggio su strada pubblica e/o aree comunali con sosta a rotazione

1 Area comunale su strada “Madonna della Rena” in via Francesco Portoghese prolungamento Mascagni - fronte area mercato del lunedì (l’area è stata già utilizzate nelle precedenti edizioni)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: Sab/Dom dalle ore 8.30 alle 22

orario: Lun/Ven dalle ore 8.30 alle 21

posti auto: 20

tariffa unica giornaliera: grattino da € 3.

2 Area comunale recintata del mercato in via Francesco Portoghese prolungamento Mascagni (l’area è stata già utilizzata nelle precedenti edizioni)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico, escluso il lunedì