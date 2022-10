Bari, docente preso a schiaffi a scuola dopo aver messo una nota: arrestato 34enne papà dell'alunna

BARI - La polizia di Bari ha arrestato un 34enne con precedenti ritenuto responsabile dell’aggressione del 23 settembre scorso nei confronti di un professore dell’Istituto tecnico “Ettore Maiorana”. Contestati i reati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. L'arrestato è il papà della studentessa che aveva preso il provvedimento disciplinare.

Dopo aver messo la nota, il professore si era spostato in un’altra classe, e in aula era stato raggiunto dall'uomo, che dopo aver fatto irruzione nella scuola in compagnia di un complice - che le indagini stanno identificando - ha intimato al docente di uscire, incurante della presenza degli altri alunni. «Professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere!», avrebbe detto in dialetto barese, e poi avrebbe colpito ripetutamente il docente con schiaffi sul volto. L'uomo, riconosciuto anche grazie alle telecamere dell'istituto, si trova ai domiciliari.