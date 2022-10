Bari città degli eventi: «Ma non si trova una camera»

BARI - Le giornate finali del Prix Italia targato Rai. Ma anche eventi e appuntamenti che spaziano dagli alpini sino al prestigioso appuntamento con Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Senza dimenticare l’imminente ritorno della Fiera del Levante. È un inizio ottobre particolarmente inteso per Bari, tornata ad accogliere ospiti nazionali e internazionali, toccando quasi i livelli pre-pandemia. Che la città sia piena lo dimostrano i numeri legati alle presenze nelle strutture ricettive. «Si fa fatica a trovare una camera libera tra hotel e B&b. Spesso si è costretti a pernottare fuori città», spiegano dal Comune, dove da anni esiste l’apposito ufficio Grandi Eventi, un team, coordinato dalla direzione generale di Palazzo di Città, che mette in moto e monitora la macchina organizzativa.

Prix Italia Con gli appuntamenti di oggi e di domani si chiude la sei giorni della rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web. Per un’edizione che quest’anno ha messo al centro la sostenibilità, tra incontri, seminari ed eventi dislocati nei luoghi simbolo come ex Mercato del Pesce, i teatri Petruzzelli e Kursaal, la sala Murat e piazza del Ferrarese. Una settimana che ha visto la presenza di oltre 400 partecipanti, sistemati negli alberghi del centro e che hanno affollato i bar e ristoranti, soprattutto quelli del lungomare.

Dopo 29 anni tornano gli alpini Non sarà paragonabile al mega raduno nazionale svoltosi nel 1993, ma questa volta tornano a sfilare le penne nere. Domani e domenica circa 1500 alpini saranno in città per l’ottavo pellegrinaggio solenne al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare a Japigia, mentre domenica sfileranno sul lungomare partendo dalla rotonda Giannella. I primi divieti di fermata scatteranno dalle 5 di domani e sino alle 20 sulla complanare di via Gentile (ambo i lati, nel tratto compreso tra i civici 47/A e 53), in via Myra e in via Divisione Acqui. Poi domenica diversi i divieti di transito, a partire dalle 9 e sino alle 13, che coinvolgeranno inizialmente tutto il lungomare dal Margherita al ponte di via Di Vagno (e diverse strade interne nei tratti compresi tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro) e poi buona parte di corso Vittorio Emanuele tra piazza IV Novembre e via Marchese di Montrone per permettere la parata finale.

Il mondo della giustizia europea Per i 20 anni di Eurojust giovedì 13 e venerdì 14 il Margherita ospiterà gli incontri per il ventennale della fondazione di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. È un centro unico con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, dove le autorità giudiziarie nazionali collaborano strettamente per combattere le gravi forme di criminalità organizzata transfrontaliera. Quello di Bari è un appuntamento molto prestigioso, con ospiti ed esperti internazionali, che sarà dedicato al tema «Evoluzione dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia: quale ruolo per Eurojust?».

La Fiera del Levante in pieno autunno Dopo un anno di stop per la pandemia, torna la Campionaria, giunta alla sua 85esima edizione. Nell’insolita settimana dal 15 al 23 ottobre, sfatando così il tradizionale appuntamento dell’inaugurazione fissata nel secondo sabato di settembre. Al Comune già si lavora per preparare la classica macchina organizzativa legata alla mobilità e all’intero piano parcheggi. Tra questi ci sarà il nuovo Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all’ingresso Agricoltura. Confermate le formule dei biglietti: 3 euro il costo e ingressi gratuiti per chi arriva in bicicletta, per i bambini al di sotto dei 10 anni e per gli accompagnatori dei disabili.

Le ricadute positive «Sicuramente simili eventi aiutano il settore e a destagionalizzare il turismo e le presenze. Stiamo registrando buoni numeri, soprattutto con gli stranieri. È un ottobre che si sta dimostrando interessante anche grazie al clima mite. Non si tratta di soggiorni molto lunghi, parliamo al massimo di due notti, ma comunque c’è la voglia di concedersi qualche giorno di relax nonostante il momento non facile sul caro bollette e carovita», spiega Rosa Stramaglia. presidente del sindacato Bed & Breakfast di Confcommercio Bari-BAT.