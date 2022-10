BARI - Un patto fra sindaci per una politica comune contro gli effetti dei cambiamenti climatici. L'accordo è stato sottoscritto oggi tra i 41 Comuni della città metropolitana di Bari nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Bari.

La firma è avvenuta a margine dell’evento nazionale «Paesc: come pianificare, finanziare ed implementare le azioni», organizzato da Segretariato europeo del Patto dei Sindaci, Enea e Renael, in collaborazione con Ispra, il sindaco Antonio Decaro, e i 41 Comuni della Città Metropolitana.

Alla sfida lanciata dalla Commissione Europea hanno già aderito oltre 10 mila città in tutta Europa in oltre 43 nazioni. I prossimi passi saranno sviluppare politiche e programmi per la sostenibilità dei territori e offrire una guida ai Comuni nella fase di transizione e nella preparazione dei loro Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). I 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari hanno aderito al Patto con l’obiettivo di redigere un unico documento strategico metropolitano che poi sarà declinato in 41 Paesc comunali.