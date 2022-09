Bari, torna la Fiera del Levante: da oggi in vendita i biglietti online, gratis a chi arriva in bicicletta

Per l’85esima edizione della Fiera del Levante di Bari (15-23 ottobre) il costo del biglietto rimarrà invariato, sarà sempre di 3 euro e l’acquisto, a partire dalle 15 di oggi 30 settembre, sarà disponibile online sul sito www.fieradellevante.com o nei punti vendita tra Puglia, Basilicata e Calabria. Sarà anche possibile acquistare i biglietti negli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura della Fiera, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Anche per quest’anno è previsto l’accesso gratuito a coloro che arriveranno in bicicletta, a tutte le persone con disabilità accompagnate (1+1), e ai bambini al di sotto dei 10 anni. Per i parcheggi sarà disponibile il nuovo Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all'ingresso Agricoltura.