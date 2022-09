Bari, scaffali di metallo cadono in aula magna Corte d'Appello: una persona ferita in ospedale

Una persona ha riportato ferite gravi a una mano dopo essere stata colpita da alcuni scaffali di metallo che sono caduti nell’aula magna della Corte di Appello di Bari in cui era in corso il controllo dei registri elettorali relativi al voto di domenica scorsa. Altre quattro persone che in quel momento stavano lavorando nello stesso ufficio sono andate in ospedale per lo spavento e per aver riportato qualche graffio. A quanto si apprende, uno degli scaffali su cui erano stati appoggiati i registri ha ceduto trascinando con sé le altre bacheche di metallo.