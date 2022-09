Bari, la parola agli elettori: «Noi delusi da tutti i partiti»

BARI - Confessano la loro «distrazione», l'aver votato senza molta attenzione o di non essere proprio andati a votare. Bari il giorno dopo il voto si sveglia come sempre (poteva essere altrimenti?) mescolando curiosità per la vittoria della Destra e indifferenza. Specie tra i più giovani. Camminando tra i corridoi di Università e Politecnico gli studenti sono molto più preoccupati per gli esami che del prossimo Governo e delle strategie di Giorgia Meloni.

«In genere si ricordano di noi ragazzi quando si tratta di venire a raccogliere voti - spiega Mirko...