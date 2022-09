Bari, malore mentre lavora su un'impalcatura: morto operaio di 54 anni

BARI - Si sente male mentre è a lavoro su un'impalcatura: morto operaio a Bari. La vicenda si è verificata questo pomeriggio a Bari, in via Mameli, sul ponteggio di un cantiere di uno stabile in ristrutturazione.

A perdere la vita un uomo di 54 anni, che si trovava su un'impalcatura al secondo piano: l'operaio si è accasciato sulle tavole del ponteggio morendo poco dopo per un malore. Inutili i soccorsi del 118, giunti quando ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la Polizia e i Vigili del fuoco.