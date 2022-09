Cellamare, il sindaco soccorritore vince premio antimafia

CELLAMARE - Minacce e intimidazioni non sono riuscite a piegare il sindaco che vive sotto scorta. Il primo cittadino cellamarese, Gianluca Vurchio, è stato il vincitore nazionale, per la categoria amministratori pubblici, del «Riconoscimento alla Memoria di Pio La Torre», sindacalista e parlamentare del Partito comunista ucciso dai killer di Cosa Nostra il 30 aprile 1982 a Palermo, insieme al suo amico e collaboratore Rosario Di Salvo, nell’anno in cui ricorre il 40esimo anniversario dall’approvazione della legge Rognoni-La Torre.

