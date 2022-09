Auto rubata si ribalta sulla SS16 nel Barese: il conducente si dilegua, indagini in corso

Un incidente è avvenuto questa notte nel Barese, quando un'auto si è ribaltata sulla SS16 all'altezza dell'uscita Molfetta-Terlizzi, in direzione Bari. Ma quando i carabinieri sono arrivati sul luogo del sinistro non hanno trovato nessuno in macchina. Scattati gli accertamenti, i militari hanno scoperto che la vettura era stata rubata poco prima a Molfetta, quindi l'ipotesi è che il conducente dopo averla rubata si sia erroneamente ribaltato e sia fuggito. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Indagini in corso.