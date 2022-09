Elezioni 2022, i big in Puglia: il 17 settembre Meloni, il 19 Salvini

BARI - Continua la campagna elettorale delle principali forze politiche nazionali in vista delle elezioni in programma il 25 settembre. In quest’ottica, sabato 17 settembre sarà a Bari la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’incontro con la cittadinanza della presidente del movimento accreditato dai sondaggi come il primo partito italiano si terrà, a partire dalle 19, in piazza San Ferdinando. Presenti con lei anche molti dei candidati pugliesi del partito, compreso il coordinatore regionale di FdI Marcello Gemmato.

Lunedì 19 settembre invece è la volta di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio parlerà alle 20:30 in largo 2 Giugno, lato complanare.