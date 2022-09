Sostenibilità, Bari prima tra le province meridionali

POTENZA - Territori provinciali e sostenibilità: non è una fotografia particolarmente lusinghiera per Puglia e Basilicata quella che emerge dalla seconda edizione del rapporto Italia Sostenibile di Cerved, anche se la provincia di Bari è la prima in graduatoria fra quelle meridionali, al cinquantunesimo posto su centosette. Per il secondo anno consecutivo il noto information provider italiano pubblica uno studio che prende in considerazione parametri economici, sociali ed ambientali. Dall’analisi emerge che la mappa della sostenibilità delle province italiane, tenendo presenti tutti e tre i parametri, registra un ampio divario tra il Nord e il Sud. Questo in un quadro che vede l’Italia nel suo complesso ben lontana dalle prime posizioni (quindicesima su ventinove nazioni europee analizzate da Cerved).

