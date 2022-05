Bari, incendio in una fabbrica di vetro alla zona industriale: fiamme visibili dalla strada

BARI - È il secondo incendio che divampa in pochi giorni in uno stabilimento della zona industriale di Bari. Questa volta ad andare a fuoco è stata la OI Manufactoring, sulla provinciale 1 Bari-Modugno-Toritto, tra la statale 96 e la 16. Le fiamme si vedevano a distanza e tante segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco che sono intervenuti fino a domarle, qualche ora dopo. A quanto emerge dai primi dettagli lo stabilimento, che si occupa di lavorazione del vetro, era in attività al momento dell'incendio.