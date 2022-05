Bari, va deserto il bando per i locali sul lungomare, Decaro: «Temo pressioni clan»

BARI - «Ho riscontrato l’assenza di operatori economici per la gara dei locali di proprietà demaniale nella zona di San Girolamo e anche il ritiro da parte del vincitore di uno dei due chioschi. Non vorrei che ci fosse qualche pressione da parte di qualcuno». Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro con riferimento al bando, scaduto oggi, per l’affidamento dei locali del waterfront sul lungomare nord della città di recente riqualificato.

«Sono preoccupato - ha detto Decaro - rispetto alla possibilità che magari chi voleva partecipare ha subito pressioni dalla criminalità. Voglio dire a tutti che ripresenteremo subito il bando e che in quel quartiere, diventato un luogo per il tempo libero, per gli eventi culturali, sportivi e musicali, lo Stato c'è».

«Sarà mia cura - ha concluso Decaro - , anche insieme magari alla Prefettura e al questore, pubblicizzare il bando ribadendo a tutti che quello è un luogo dove lo Stato protegge chi fa gli investimenti dal punto di vista economico, sperando che ci siano nuovi investitori».