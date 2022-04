In Puglia sono 480 le persone in attesa di un trapianto di organi

BARI - In Puglia sono in attesa di un trapianto d’organo 480 persone, lo comunica l’Asl che oggi, in via Argiro a Bari, ha messo a disposizione un gazebo informativo per spiegare «com'è semplice diventare donatori». «Dichiarare la propria volontà alla donazione di organi e tessuti - evidenzia l'Asl - tiene viva la speranza di queste persone ed è espressione di reciprocità e solidarietà. Per scegliere di diventare donatore è bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il sistema trapianti italiano è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi».