San Nicola a Bari: torna il corteo storico è tempo di rinascita

BARI - Corteo storico di San Nicola, dopo tre anni e due edizioni di assenza ci si avvicina finalmente ai festeggiamenti di maggio.

Dal sorteggio dei motopescherecci che porteranno la statua e il quadro del santo, alla processione per le vie principali della città. Senza dimenticare il tanto atteso corteo storico e l’arrivo dei pellegrini, la mattina del 7 maggio, prevalentemente da Molise e Campania conosciuti come «Compagnie». La macchina organizzativa è al lavoro per celebrare il 935esimo anniversario della traslazione delle reliquie di san Nicola da Myra a Bari. I due anni di pandemia hanno fermato gli eventi ma non di certo il desiderio di tornare a venerare il santo tanto amato dai baresi, capace di unire Oriente e Occidente. In questi giorni si lavora per organizzare al meglio sia le manifestazioni religiose, sia quelle civili. Per il rettore della Basilica Pontifica, padre Giovanni Distante «la ripresa prudente della normalità delle Celebrazioni religiose e civili della Sagra di San Nicola è un segnale di grande speranza in tempi di incertezza come quelli che stiamo vivendo». Gli eventi entreranno nel vivo a partire da mercoledì.

Sorteggio dei motopescherecci Giovedì a partire dalle 17,30 ci sarà l’esposizione della Statua del Santo in Basilica. Alle 18, previsto il santo rosario e la celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Basilica, padre Giovanni Distante. Al termine della messa, il tradizionale sorteggio dei due Motopescherecci che porteranno la statua e il quadro del santo a mare. A seguire la processione in auto con la statua del santo che attraverserà: Piazza San Nicola - Largo Urbano II - Lungomare Imperatore Augusto - Corso Vittorio Emanuele - Piazza Garibaldi (giro dell’intera Piazza) - Via San Francesco d’Assisi - Giardini d’Aragona - Corso Antonio de Tullio - Lungomare Imperatore Augusto - Largo Urbano II - piazza San Nicola

Corteo storico Il 7 maggio, in mattinata è previsto l’arrivo dei pellegrini provenienti da Molise e Campania, le cosiddette «Compagnie». Alle 18.00 a Baia San Giorgio si svolgerà la processione con il quadro del Santo. A seguire, la santa messa presieduta dal Rettore della Basilica, padre Giovanni Distante e l’imbarco del Quadro. Alle 20,30 partenza del Corteo Storico da piazza Federico II di Svevia. Alle 22,30 arrivo del corteo in piazza san Nicola.

Processione a mare L’8 maggio esibizione delle Frecce Tricolori. La giornata inizia alle 4,30 del mattino con il lancio delle diane. Per tutta la giornata si celebreranno messe in Basilica. Alle 6.45 partirà la processione della statua del santo in giro per la città. L’itinerario: Basilica San Nicola - Via delle Crociate - Via Carmine - Arco della Neve - Piazza Odegitria - Via Federico II di Svevia - Strada San Domenico - Via dell’Intendenza - Corso Vittorio Emanuele II - Corso Cavour - Molo San Nicola. Alle 10 al molo san Nicola si svolgerà la Celebrazione Eucaristica presieduta Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. A seguire, la benedizione del Mare e l’imbarco della Statua del Santo. Alle 16.30 sul Lungomare Nazario Sauro: esibizione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori). Alle 18.30 al molo san Nicola, celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Franco Lanzolla, Parroco della Cattedrale di Bari. Infine alle 20 al Molo San Nicola è previsto lo sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese con l’accensione delle luminarie. Alle 22.00, tutti con il naso all’insù per ammirare lo Spettacolo Pirotecnico.

Prelievo della Santa Manna Lunedì 9 maggio, alle 18.00 in Basilica, al termine della solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da monsignorGiuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica si svolgerà il prelievo della Santa Manna.

Nei giorni successivi sono previste altre iniziative tra cui il trasferimento della statua del santo in Cattedrale (10 maggio), due concerti: uno a cura dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari promosso dalla Fondazione Antiusura “San Nicola e Santi Medici” (13 maggio) e l’altro del Maestro Marco Lo Muscio promosso dalla Camerata Musicale Barese nell’80esimo anno di Fondazione (16 maggio). Infine, domenica 22 maggio la festa della traslazione secondo il Calendario Giuliano. Già delle 6 del mattino la basilica sarà pronta ad accogliere i pellegrini ortodossi per la divina liturgia che si svolgerà a partire dalle 8.