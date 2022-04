Bari, donne rumene ridotte in schiavitù: 20 arresti

BARI - Dalle prime luci dell’alba, a Bari ed in altri Comuni della Puglia, la Polizia sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 20 persone, indagate di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e allo sfruttamento della prostituzione – unitamente al compimento di altri delitti contro la persona – ai danni di giovani donne provenienti dalla Romania, secondo uno schema noto con l’espressione “Lover Boy”.