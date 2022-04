Nasce a Bari la Scuola universitaria sulle tecnologie ottiche quantistiche

Bari è tra le diciassette città italiane protagoniste del progetto «Italian Quantum Weeks», coordinate dal Cnr con più di quaranta enti di ricerca, università e società scientifiche. Fino al 31 maggio sono previsti laboratori didattici, giochi, visite ai laboratori di ricerca e conferenze in 17 città, conferenze online, una mostra interattiva e un concorso di creatività. Far conoscere la «rivoluzione quantistica», è questo l’obiettivo del progetto «Italian Quantum Weeks». L’incipit della divulgazione scientifica sarà il primo World Quantum Day (14 aprile 2022), quando verrà divulgata al mondo la teoria dei quanti, la quale descrive in termini di probabilità statistica il comportamento dei sistemi di dimensioni atomiche o subatomiche per i quali non sono verificate le leggi della meccanica classica e dell'elettromagnetismo.

«Italian Quantum Weeks vuole diffondere la conoscenza della meccanica quantistica e delle tecnologie quantistiche presso le scuole e, più in generale, tra i cittadini, valorizzando la ricerca che atenei ed enti italiani svolgono in questo settore» dice Maria Bondani, ricercatrice dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr e coordinatrice del progetto. Questo coinvolgerà «ricercatori, tecnici, divulgatori, comunicatori, insegnanti, appartenenti a più di 40 fra enti di ricerca, sedi universitarie, società scientifiche in tutta Italia». A Bari gli enti di riferimento per «Italian Quantum Weeks sono» l’Università degli studi «Aldo Moro» e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Un prodotto di questo progetto è la Scuola estiva sulle tecnologie ottiche quantistiche (Summer School Quantum) che fornirà una panoramica delle tecnologie ottiche quantistiche, dall'imaging quantistico e la metrologia alla comunicazione quantistica, informatica e simulazione, con una prospettiva sia teorica che sperimentale. Le lezioni saranno rivolte a dottorandi, studenti magistrali e giovani ricercatori, e mira a fornire una visione privilegiata delle tecnologie ottiche quantistiche. L'evento si terrà a Trani dal 18 al 24 settembre 2022. La Scuola è organizzata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il sostegno della Regione Puglia, ed è organizzata in continuità con i Quantum Workshop che si tengono ogni due anni a Torino.

La Scuola quantistica barese è dedicata al prof. Franco Selleri, che ha avviato la ricerca sui fondamenti della meccanica quantistica presso il Dipartimento di Fisica di Bari. Su richiesta sono disponibili alcune borse di studio e sostegno finanziario. Questo è il comitato scientifico della scuola universitaria: Milena D'Angelo, Paolo Facchi, Augusto Garuccio, Saverio Pascazio (Uniba e Infn), Marco Genovese (Inrim), Fabio Sciarrino (Università La Sapienza), Roberto De Nicolò (Auriga Spa).