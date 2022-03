Multinazionale Atos apre a Bari, 400 assunzioni entro il 2024

BARI - La multinazionale europea dei servizi digitali Atos aprirà tra pochi giorni a Bari la sua quinta sede italiana, con un piano che prevede l’assunzione di 400 persone entro il 2024. I dettagli saranno illustrati dall’amministratore delegato di Atos Italia, Giuseppe Di Franco, alla presenza degli assessori regionali pugliesi Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo e del vicesindaco Eugenio Di Sciascio, in un conferenza stampa che si terrà il 28 marzo nella sala giunta di Palazzo di Città.

Atos - è detto in una nota - è leader globale nella trasformazione digitale con 107.000 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro. Player numero uno in Europa in ambito cybersecurity, cloud e high performance computing, il gruppo fornisce soluzioni end-to-end per tutte le industry in 71 Paesi.