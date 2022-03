«Partnership ora impraticabile», il Petruzzelli cancella «La Dama di Picche» dell'Helikon di Mosca

BARI - Ritenendo «impraticabile», in «un momento storico così delicato», la partnership tra il Teatro Petruzzelli di Bari e l’Opera Helikon di Mosca, il politeama barese ha cancellato La dama di picche, opera in tre atti e sette scene composta da Pëtr Il'ič Čajkovskij con libretto di Modest Čajkovskij, nell’allestimento del teatro moscovita. A comunicarlo al Teatro Opera Helikon, con una missiva indirizzata al maestro Bertman, il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi.

«Con grande dispiacere - scrive Biscardi- devo comunicare la cancellazione delle recite de La Dama di Picche, previste nel mese di ottobre prossimo, cancellazione inevitabile nella situazione attuale. Tengo a sottolineare che non vi è nulla di personale nei riguardi dell’artista Dmitry Bertman e degli artisti del Teatro Helikon, ma vi è la consapevolezza della impraticabilità di questa partnership in un momento storico così delicato».

La produzione, per la regia di Dmitry Bertman, sarebbe andata in scena nell’ottobre prossimo, nell’ambito della «Stagione d’Opera e Balletto 2022». Prossimamente la Fondazione Teatro Petruzzelli - è detto in una nota - comunicherà al pubblico i dettagli del nuovo allestimento de La Dama di Picche che andrà in scena nello stesso periodo programmato della Stagione 2022