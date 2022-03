Da Acquaviva in Ucraina in bus per recuperare 34 profughi

BARI - Il vicesindaco di Acquaviva delle Fonti, Franco Chimienti, e il consigliere comunale Beppe Di Vietri sono partiti questa mattina per l'Ucraina per andare a recuperare 34 profughi. Lo annuncia su Facebook il sindaco Davide Carlucci. «Sono orgoglioso - scrive - dei nostri due concittadini che stamattina sono partiti per portare aiuti ai profughi in fuga dall’Ucraina e per portare in salvo da noi circa 34 ucraini, che saranno accolti in abitazioni private tra Monopoli, Bari e Acquaviva. Siamo da giorni impegnati in questa attività di solidarietà, su iniziativa del nostro grande tenore Dario Di Vietri e dal maestro Elio Orciuolo, direttore dell’orchestra Erasmus. E siamo in contatto anche con Tonio Giordano ed Ernesto Selvaggi, partiti da Rutigliano già giorni fa con un pulmino per un’altra iniziativa umanitaria. Ringraziamo la Prefettura, con la quale siamo in stretto contatto quotidiano. Grazie anche a tutte le realtà di volontariato e ai cittadini che stanno dimostrando grande disponibilità».